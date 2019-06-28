Ünlü müzisyen kendini bıçakladı!

ABD'li rock müzik grubu Guns N' Roses'ın bateristi Steven Adler, Los Angeles'taki evinde kendisini karnından bıçakladı.

ABD basını, 54 yaşındaki müzisyen Steven Adler'in akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Los Angeles polisi, Adler'in hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

Efsanevi müzik grubunun üyesi Steven Adler, Guns N' Roses'tan ayrılsa da son yıllardaki konserlerde birkaç şarkılık da olsa sahneye çıktı.