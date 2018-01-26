Ünlü Oyuncu 8 Kadınla Kavga Etti!
Kavganın sonu karakolda bitti!
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Oyuncu Can Yaman, önceki akşam Bebek’teki bir mekanda 8 kadınla kavga ettiği iddiasıyla ifade verdi.
Geçtiğimiz günlerde Bestemsu Özdemir’le ilişkisini sonlandıran Can Yaman'ın, eğlenmek için gittiği mekanda kavgaya karıştığı iddia edildi. Ünlü oyuncunun, 8 kadınla birden kavga ettiği öne sürüldü.
Mekanda bardaklar havada uçuşurken, Can Yaman’ın kavga ettiği kadınlardan birinin eli yaralanınca kavga karakola taşındı.
Yakışıklı oyuncu, karakolda ifade verdikten sonra çıkışta kendisini bekleyen muhabirlere kavganın ve yaralanmanın olmadığını söyleyerek iddiaları yalanladı.
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