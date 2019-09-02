Ünlü oyuncu açıkladı!Evlilik...

Yağmur Tanrısevsin, sevgilisi Oğuzhan Koç’la evlilik düşündüklerini söyledi.

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, sevgilisi Oğuzhan Koç’la evlilik düşündüklerini söyledi. Kariyer odaklı olduklarını belirten oyuncu, “Şu anda nikah masasına oturma zamanı değil. Aileler tanıştı, bizim planlarımızı biliyorlar” dedi. Tanrısevsin, ‘Baba Parası’ filmiyle beyazperdeye döneceğini de ekledi.