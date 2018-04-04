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Ünlü oyuncu bebeğini kaybetti...

Ünlü oyuncu bebeğini kaybetti...

Ünlü oyuncu bebeğini kaybetti...

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Çocuklarını kucaklarına almak için hazırlık yapan karikatürist Erdil Yaşaroğlu ve oyuncu Begüm Kütük çifti, doktorlarından aldıkları acı haberle sarsıldı.

3,5 aylık hamile olan oyuncu Begüm Kütük, bebeğini kaybetti. Erdil Yaşaroğlu-Begüm Kütük çifti, acı gelişmeyle sarsıldı.
 
BEBEĞİN CİNSİYETİ ERKEKTİ
 
2010 yılında nikah masasına oturan, 8 yıldır gözlerden uzak ve mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist Erdil Yaşaroğlu, acı bir olayla sarsıldı. 3,5 aylık hamile olan, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu bile öğrenen Kütük, bebeğini kaybetti.
YAKIN DOSTLARIYLA PAYLAŞMIŞLARDI
 
Hamileliğin ilk günlerinde müjdeyi sadece yakın dostlarıyla paylaşıp mutluluklarını dile getiren çift, Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade'nin iki hafta önceki düğününde basına mutluluk pozları vermişti.
 
"ÇOK HIZLI KİLO ALIYORUM" DEMİŞTİ
 
Belirginleşen göbeğiyle objektife yansıyan Begüm Kütük, gülerek " Bebek büyüyor. Yalnız çok hızlı kilo alıyorum onu ne yapacağım konusunda bir fikrim yok" demişti.
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