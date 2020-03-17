Ünlü oyuncu duyurdu: Maalesef bende de corona virüsü..

Game Of Thrones'un (Taht Oyunları) ünlü oyuncusu Instagram hesabından kendisine corona virüsü bulaştığını açıkladı.

Norveç'te yaşayan ünlü aktör Kristofer Hivju testlerin pozitif çıkması üzerine kendisinin ve ailesinin başkalarını korumak için tecrit altına alındığını açıkladı.

Hivju “Bugün, COVID19, corona virüsü için testlerin pozitif çıktığı için üzgünüm. Ailem ve ben evde uzun süre kendimizi tecrit ediyoruz. Sağlığımız iyi, sadece hafif soğuk algınlığı semptomları var. İnsanları ellerini yıkayarak, diğerlerinden mesafelerini koruyarak, sadece virüsün yayılmasını önlemek için elinizden geleni yapmaya çağırıyorum. Çünkü bu virüsün kime bulaşacağı belli değil ve daha yüksek risk altında olan insanlar var. Birlikte bu virüsle savaşabilir ve hastanelerimizde bir krizi önleyebiliriz. Lütfen birbirinize dikkat edin, mesafenizi koruyun ve sağlıklı kalın” dedi.