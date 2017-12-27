Ünlü oyuncu evlendi!
Ünlü oyuncu evlendi!
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Oyuncu Şafak Pekdemir bir süredir birlikte olduğu avukat sevgilisi Burak Mengü ile evlendi.
Pekdemir, bugün kıyılan sürpriz nikahı Instagram'da paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
Ünlü ouncu fotoğrafın altına "Bakayım... Vallahi de evlendim" notunu düştü.
Şafak Pekdemir'in dakikalar içinde soyadını da 'Mengü' olarak değiştirmesi gözlerden kaçmadı.
Etiketler : Şafak Pekdemir, Burak Mengü, evlilik
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