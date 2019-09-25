Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

Meryem Uzerli uçakta fenalaştı

Uzun süredir Almanya'da olan Meryem Uzerli, Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılmak için bindiği uçakta aniden rahatsızlandı. Uzerli, görevliler tarafından uçaktan indirildi.

Adana Altın Koza Film Festivali’ne gitmek için Berlin’den uçağa binen ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin uçakta fenalaştığı öğrenildi. Magazin camiasında ‘Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Uzerli'nin rahatsızlanma sebebini ve sağlık durumunu kendi internet sitesindeki köşesinde yazdı. Akay, “Meryem Uzerli, Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılmak için bu sabah Berlin'den uçağa binmiş. Ancak Uzerli, uçakta fenalaşıp kusmaya başlayınca görevliler tarafından uçaktan indirildi ve hastaneye kaldırıldı. Uzerli'nin, gıda zehirlenmesi geçirdiğini, tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine önemli bir kaynaktan ulaştım. Uzerli, maalesef Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılamayacak” ifadelerini kullandı.

Sözcü