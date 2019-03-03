Ünlü Oyuncu Selçuk Yöntem, Kıbrıs'ta Dolandırıldığı İddiasıyla Polise Başvurdu
Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, Kıbrıs'ta bir emlakçı kadın tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu. Gözaltına alınan emlakçı kadın, Yöntem'den aldığı 350 bin lirayı tefeciye ödediğini itiraf etti.
A+A-
ŞİKAYETTE BULUNDU
Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, dün Girne Polis Müdürlüğü'ne giderek, Y. T. adlı emlakçı tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulundu.
"350 BİN LİRA ÖDEME YAPTIM"
Edinilen bilgilere göre Yöntem, polise verdiği ifadesinde, Y.T.'ye Girne'de alınacak bir ev için kapora olarak 350 bin TL gönderdiğini söyledi. Yöntem'in, "Parayı göndermeme rağmen ev de alınmadı param da geri verilmedi" dediği öğrenildi. Yöntem, parasının kendisine iade edilmesini istedi.
TEFECİLERE BORCUNU ÖDEDİ
Yöntem'in suç duyurusu üzerine Y.T., Girne'de gözaltına alındı. Y.T.'nin parayı aldığını kabul ettiği ve "Mecbur başka bir yere ödeme yapmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi. Y.T.'nin tefecilere borcunu ödediği bildirildi.
Kaynak: DHA
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.