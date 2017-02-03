Ünlü Oyuncu Veda Ediyor!
İdam Edilecek!
A+A-
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul'da 'Ural' karakterine hayat veren Kürşat Alnıaçık, önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde rol gereği idam edilecek.
Engin Altan Düzyatan'ın başrolde yer aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde heyecan her geçen bölüm artıyor...
Son olarak 'Ural' ve 'Çolpan'ın hainliği mahkeme kararıyla kesinleşmişti. Yeni bölüm fragmanında yer alan sahneler ise dizinin hayranlarında heyecan yarattı.
'Candar Bey', idamı durdurmak için aceleyle meydana koşar. 'Ertuğrul Bey' ise Ural'ı idam etmek için bıçağını bilemeye başlamıştır. Candar Bey, oğlunun idam edilme kararı için 'Aliyar'ı suçlar ve Tokat atar. İki oba arasında savaş artık çıkmak üzeredir.
Bu haber toplam 105 defa okunmuştur
Etiketler : Diriliş Ertuğrul, Kürşat Alnıaçık
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.