Ünlü Oyuncu Veda Ediyor!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul'da 'Ural' karakterine hayat veren Kürşat Alnıaçık, önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde rol gereği idam edilecek.

Engin Altan Düzyatan'ın başrolde yer aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde heyecan her geçen bölüm artıyor...

Son olarak 'Ural' ve 'Çolpan'ın hainliği mahkeme kararıyla kesinleşmişti. Yeni bölüm fragmanında yer alan sahneler ise dizinin hayranlarında heyecan yarattı.