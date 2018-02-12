Ünlü Oyuncu Yoğun Bakıma Kaldırıldı!
Ünlü Oyuncu Yoğun Bakıma Kaldırıldı!
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Kadir İnanır, rahatsızlığı nedeniyle gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Beynine pıhtı atması nedeniyle ameliyata alınan Kadir İnanır, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Hastane başhekimi Prof. Dr. Reha Baran; '(Kadir İnanır'ın sağlık durumu) Genel durumu şu an iyi. Hayati tehlikesi yok.' dedi.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, rahatsızlığı nedeniyle gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Yunus Aydın tarafından ameliyat edilen 69 yaşındaki Kadir İnanır'ın tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Kadir İnanır'ın 17 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural da kritik sürecin atlatıldığını ve bilincinin açık olduğunu söyledi. Kadir İnanır'ı mutfakta bayılıp yere düşerken birlikte olduğu Jülide Kural tutmuş.
Gece saatlerinde beynine pıhtı atması nedeniyle Kadir İnanır, İstanbul Fulya’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Yunus Aydın tarafından ameliyat edilerek tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Burada ameliyata alınan oyuncunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
HASTANEDEN KADİR İNANIR AÇIKLAMASI
Hastane başhekimi Prof. Dr. Reha Baran; '(Kadir İnanır'ın sağlık durumu) Genel durumu şu an iyi. Hayati tehlikesi yok.' dedi.
JÜLİDE KURAL'DAN İLK AÇIKLAMA
Kadir İnanır'ın 17 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, usta oyuncunın sağlık durumu hakkında Kanal D ile Günaydın Türkiye'ye konuştu.
Jülide Kural, Kadir İnanır’ın geçirdiği operasyon sonucu hâlâ yoğun bakımda olduğunu, kritik süreci atlattığını ve bilincinin açık olduğunu söyledi.
KADİR İNANIR'IN BÜYÜK ŞANSI
Mutfakta düşen Kadir İnanır'ı birlikte olduğu Jülide Kural tutmuş. Jülide Kural, Kadir İnanır'ı görüp tutmasaydı daha büyük felaket olabilirdi.
"KRAL SAĞLAM"
Beynine pıhtı atması nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırılan İnanır'ı bugün işadamı Yılmaz Ulusoy ve yeğeni Levent İnanır ziyaret etti. Ulusoy girişte yaptığı açıklamada "Geç vakite kadar beraberdik. Durumu gayet iyi. Bir pıhtı atması vardı. Temizlendi. Rahatladı. Büyük bir şey değil. Dün gece de iyiydi. Bilinci açıktı. Saatlerce konuştuk. Sohbet ettik. Kral sağlam" ifadelerini kullandı.
Ziyaretin ardından yine bir açıklama yapan Ulusoy, "Allah korudu. Hiçbir şeyi yok. Hastalığı ile ilgili. Bir iz bir emare yok. Yukarıda bir saattir espri yapıyoruz. Gülüşüyoruz. Herkese selamını, sevgisini, hürmetini, teşekkürlerini bildirdi. 'Dualarını unutmasınlar' dedi" diye konuştu.
Etiketler : Kadir İnanır, beyin, pıhtı atma, yoğun bakım
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