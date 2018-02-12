Ünlü Oyuncu Yoğun Bakıma Kaldırıldı!

JÜLİDE KURAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Kadir İnanır'ın 17 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, usta oyuncunın sağlık durumu hakkında Kanal D ile Günaydın Türkiye'ye konuştu.

Jülide Kural, Kadir İnanır’ın geçirdiği operasyon sonucu hâlâ yoğun bakımda olduğunu, kritik süreci atlattığını ve bilincinin açık olduğunu söyledi.

KADİR İNANIR'IN BÜYÜK ŞANSI

Mutfakta düşen Kadir İnanır'ı birlikte olduğu Jülide Kural tutmuş. Jülide Kural, Kadir İnanır'ı görüp tutmasaydı daha büyük felaket olabilirdi.

"KRAL SAĞLAM"

Beynine pıhtı atması nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırılan İnanır'ı bugün işadamı Yılmaz Ulusoy ve yeğeni Levent İnanır ziyaret etti. Ulusoy girişte yaptığı açıklamada "Geç vakite kadar beraberdik. Durumu gayet iyi. Bir pıhtı atması vardı. Temizlendi. Rahatladı. Büyük bir şey değil. Dün gece de iyiydi. Bilinci açıktı. Saatlerce konuştuk. Sohbet ettik. Kral sağlam" ifadelerini kullandı.