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  3. Ünlü oyuncunun acı günü!
Ünlü oyuncunun acı günü!

Ünlü oyuncunun acı günü!

Ünlü oyuncunun acı günü!

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Oyuncu Seray Kaya'nın babası Hasan Kaya dün akşam hayatını kaybetti.

Seray Kaya'nın babası Hasan Kaya'nın kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hasan Kaya'nın cenazesi bugün ikindi vakti Sarıyer'de Uskumruköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Giresun'da defnedilecek.

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