Ünlü Oyuncunun Doktorundan Kritik Açıklama!

Beyinde pıhtı atması nedeniyle tedavi gören Kadir İnanır'ı önümüzdeki hafta ameliyat edecek olan Prof. Dr. Ergun Demirsoy, "Operasyon risk taşıyor. Beyne giden bir damar olduğu için felç kalma riski var. Çok dikkat edilmesi lazım" açıklaması yaptı.

11 Şubat Pazar sabahı evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve beynine pıhtı attığı anlaşılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın tıkalı damarlarından birine stent takılmış, sanatçının bir diğer tıkalı damar nedeniyle ikinci kez operasyon geçireceği açıklanmıştı.

HAFTAYA AMELİYAT MASASINA YATACAK

Kadir İnanır’ın ameliyatına girecek olan doktoru ameliyatın risk taşıdığını belirtti. Doktor Demirsoy, önümüzdeki hafta gerçekleşecek operasyonun riskleri hakkında bilgi verdi. Demirsoy, “Yaptığımız tahlillerde beyne giden şah damarında ciddi bir hasar tespit ettik. Daha sonra felç riskiyle karşılaşmaması için o damarı temizleyeceğim. Ancak beyne giden bir damar olduğu için operasyon sırasında da felç kalma riski var. O nedenle çok dikkat edilmesi lazım ama en iyi şekilde halledeceğiz. Ameliyat öncesi tüm hazırlıklar yapıldı. Kadir Bey’i dinlenmesi için evine gönderdik, önümüzdeki hafta ameliyatı gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.