Ünlü oyuncunun oğlu yaşasaydı 30'una girecekti: 13 yıllık büyük acı... Oğlum benim, sana özlemimi anlatacak kelime yok

FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, INSTAGRAM

Takvimler 2009 yılını gösteriyordu. Hollywood'un ünlü çifti iki çocuklarını da yanlarına alıp, tatil için Bahamalar'daki sayfiye evlerine gitmişti. Bütün aile, günlük hayatın koşturmacasından uzakta biraz dinlenmeyi, birlikte güzel vakit geçirmeyi hayal ediyordu. Fakat o cuma günü bütün planları bozuldu. O gün, yaşadıkları süre boyunca asla iyileşmeyecek bir yara açıldı yüreklerinde.