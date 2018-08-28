Ünlü oyuncuya araba çarptı !
Ünlü oyuncuya araba çarptı !
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The Affair dizisinin yıldızı Maura Tierney, Los Angeles sahilinde bisiklet kullanırken kaza geçirdi.
Maura Tierney'e önceki gün bisiklet kullandığı sırada otomobil çarptı. Acı içinde yerde kalan 53 yaşındaki oyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Magazin sitesi TMZ, 'The Affair'ın yıldızının, kaza sonrası yol kenarında yerde yatarken çekilmiş fotoğraflarını servis etti.
Maura Tierney'in ciddi bir sağlık sorunu olmadığı açıklandı.
Etiketler : Maura Tierney, Los Angeles, kaza
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