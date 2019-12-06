Ünlü oyuncuya şok!

'Beyaz Gelincik', 'Dila Hanım', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Paramparça' gibi reyting rekorları kıran dizilerde rol alan Erkan Petekkaya, son paylaşımıyla hayranlarını üzdü. Petekkaya, Instagram hesabından yeni dizisinin iptal edildiğini duyurdu.