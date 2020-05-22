Ünlü profesörden korkutan corona uyarısı: Aşıya güvenmeyin

HIV/AIDS konusunda yaptığı araştırmalar ve insan genomu üzerindeki bulgularıyla dünyanın önde gelen bilim insanlarından biri olan William Haseltine, corona virüsü ile ilgili çarpıcı açıklama ve tespitlerde bulundu. Haseltine, "İnsanlar aşının geleceğine güvenmemeli. SARS ya da MERS'te de birçok aşı üretildi ama çoğu işe yaramadı" dedi.

Corona virüsü salgınında küresel vaka sayısı 5.1 milyonu geçerken ABD’nin önde gelen bilim insanlarından William Haseltine kritik açıklamalarda bulundu. Kanser ve HIV/AIDS üzerine yaptığı bilimsel araştırmalarla tanınan ve insan genomu üzerine uzmanlaşarak alanında dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Haseltine, corona virüsü günlerinde yapılması gerekenleri sıraladı.

Haseltine, “Salgına karşı yapılacak en ideal yaklaşım salgını dikkatlice takip etmek ve hastalık yayılmaya başladığında çok sıkı izolasyon önlem ve yasakları almaktır” ifadesini kullandı.

Haseltine, birçok ülkede geliştirilen aşı çalışmalarıyla ilgili olarak da, “İnsanlar Covid-19 aşısına güvenmemeliler. İnsanlar maske takmalı, ellerini yıkamalı, yüzeyleri temizlemeli ve mesafelerini korumalılar. ‘Ben seçildiğimde aşı gelecek’ diyen siyasetçilere inanmamalılar” yorumunu yaptı.

“DİĞER CORONA AŞILARI MUKOZA ZARINI KORUMUYOR”

Haseltine, “İnsanlar ne zaman SARS ya da MERS için aşı yapmaya çalışsa bunlar aslında koruyucu olmadı. Corona virüsünün farklı türleri için geliştirilen aşılar burundaki mukoza zarını korumayı başaramadı ki bu virüs genelde vücuda burundan giriyor” dedi.

Haseltine, Çin, Güney Kore ve Tayvan’ın sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaları dolayısıyla iyi bir iş çıkardığını söylerken, “ABD, Rusya ve Brezilya çok başarısız davrandı” açıklamasını yaptı.

ALANININ EN ETKİLİ İSMİ

1944 yılında dünyaya gelen William Haseltine, bir dönem Harvard Tıp Fakültesü’nde profesör olarak görev aldı. Aralarıdna Cambridge Biosciences, The Virus Research Institute, ProScript ve Demetrix’in de olduğu birçok biyoteknoloji şirketinin kurucusu olan Haseltine, çok sayıda sivil toplum kuruluşunda da görev aldı.

Time dergisi tarafından 2001 yılında en ilham veren iş insanları listesinde yer alan Haseltine, Scientific American tarafından da biyoteknoloji alanında en etkili 100 lider arasındaydı.

Haseltine, AIDS’in ortaya çıktığı dönemlerde dünya kamuoyunun gündemine gelmiş ve yaptığı katkılar sayesinde salgının kontrol altına alınmasını sağlayan isimlerden biri olmuştu.