ÜNLÜ RESTORAN'DA YANGIN!
Girne'nin ünlü restoranında yangın!
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GİRNE’DE RESTORANDA YANGIN
Girne’de faaliyet gösteren Archway isimli restoranın mutfak kısmında mangal bacasında biriken aşırı yağın ısınması sonucu dün yangın çıktı.
Çıkan yangında 9 metre kare katranlı kağıt, 10 adet 2x1 ebatında kiremit çıtası, 10 adet 4 m uzunluğunda mertek, bacaya giden elektrik tesisatı, 1 adet baca fanı ve 1 adet 4 kapaklı tezgah tipi buzdolabı yanarak zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Etiketler : Girne, Archway restoran, yangın
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