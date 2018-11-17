Ünlü sanatçı çıldırdı!

Süperstar Ajda Pekkan, önceki akşam Kuruçeşme Marina Balık'ta bir erkek arkadaşıyla yemek yedi.

Uzun süre restoranda kalan Ajda Pekkan ve erkek arkadaşı, kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince mekandan ayrı ayrı çıktı.

Restoranı önden terk eden şarkıcı, yağmurluğunun şapkasıyla yüzünü kapatarak koşar adımlarla kendisini bekleyen VIP aracına yöneldi. Apar topar aracına binen Süperstar, kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakırken, aracının kapısını geç kapatan şoförüne “Kapatsana şu kapıyı, neyi bekliyorsun? Kapat hemen" sözleriyle tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcının birlikte yemek yediği beyefendi, gazetecilere, "Yapmayın, şunu çekmeyin" diyerek mekandan ayrıldı.