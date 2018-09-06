Ünlü Sanatçı İle İlgili Hastaneden Açıklama...
Sağlık durumu...
A+A-
Sanatçı Fulden Uras, sağ memesinde tekrarlayan enfeksiyonların yol açtığı doku bozulması nedeniyle yaptırılan ileri tetkikler sonrası pazartesi günü ameliyat edilmişti.
Sanatçının sağlık durumu ile ilgili olarak Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran şu bilgileri verdi:
''Hastamızın problemli alanı geniş olarak temizlenip patoloji incelemesine gönderildi. Net sonuç için patoloji raporu beklenmektedir. Bugün taburcu olacaktır.''
Etiketler : Fulden Uras, sağ memesi, enfeksiyon, ameliyat
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.