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Ünlü sanatçıyı kahreden haber!

Ünlü sanatçıyı kahreden haber!

Ünlü sanatçıyı kahreden haber!

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Murat Kekilli'nin babası yaşamını yitirdi

Adanalı sanatçı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara'daki bir hastaneye kaldırılan sanatçı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli, ameliyat için hazırlık yapılırken, yaşamını yitirdi. 

Mustafa Kekilli'nın, Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda bugün ikindi namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

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