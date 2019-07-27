  1. FOTO GALERİ

  2. MAGAZİN

  3. Ünlü Şarkıcı Aldırış Etmedi

Ünlü Şarkıcı Aldırış Etmedi

Ünlü Şarkıcı Aldırış Etmedi 1112

Şarkıcı Elif Kaya, kız kardeşi ile beraber Bodrum Azka Otel'de görüntülendi.