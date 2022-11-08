Ünlü şarkıcı, çılgınlar gibi dans ederek tedavisi olmayan hastalığa yakalandığını duyurdu

Ünlü şarkıcı Britney Spears, sosyal medya hesabından dans ettiği bir video yayınlayarak tedavisi olmayan 'Victoria' hastalığına yakalandığını duyurdu. Vücudunun sağ tarafından sinir hasarı meydana geldiğini söyleyen şarkıcı, "Dans ederken ağrı hissetmiyorum ama eskisi gibi hareket edemiyorum" dedi.

Şarkıcı ve oyuncu Britney Spears, geçtiğimiz aylarda Sam Asghari ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Bir süredir ortalarda görünmeyen Amerikalı şarkıcı, hafta sonu Instagram hesabından 'Victoria' hastalığına yakalandığını duyurdu.

"TEDAVİSİ YOK"

Vücudunun sağ tarafında sinir hasarı olduğunu söyleyen Spears, "Tanrı dışında bir tedavisi yok. Sinir hasarı bazen beyninize yeterince oksijen gitmemesine yol açıyor. Beyniniz sonunda duruyor" ifadelerini kullandı. "Sinir hasarı vücudun bir kısmında uyuşma yapıyor" diyen Britney Spears, "Haftada üç kez uykumdan ellerimi tamamen uyuşması nedeniyle uyanıyorum. Sinirler çok küçük ve batıyor gibi hissettiriyor. Vücudumun sağ tarafında iğnelenme oluyor. Boynuma kadar fırlıyor ve en çok acıtan kısım şakağım... Acılı ve ağrılı..." dedi.

"ESKİSİ GİBİ HAREKET EDEMİYORUM"

Spears paylaşımında ayrıca, "O yerden çıktığımdan beri son üç yıldır hafif bilinçsiz vaziyetteyim. Yüzleşemedim" diyerek 2019'da psikolojik sorunları nedeniyle rehabilitasyon merkezinde tedavi görmesine bir gönderme yaptı. Hastalığını dans ettiği bir videoyla duyuran şarkıcı, paylaşımında "Dans ederken ağrı hissetmiyorum. Zihnim tamamen içimdeki çocuğa dönüşüyor ama eskisi gibi hareket edemiyorum" ifadesine de yer verdi.

VİCTORİA HASTALIĞI NEDİR?

Victoria hastalığı olarak bilinen tüberküloz, tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor. Enfeksiyon esas olarak akciğerleri etkiliyor. Ancak karın, kemikler, bezler ve sinir sistemi üzerinde de etkiye sahip. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tüberkülozla ilgili bir rapora göre, hastalık 2021'de yaklaşık 1,6 milyon insanı öldürdü ve Covid-19'dan sonra ikinci önde gelen bulaşıcı hastalık.

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