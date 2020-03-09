Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti!

Piraye, Leylim Leylim, Bu Aşk Burada Biter, Seninleyim, Ne Fayda, Özgürlük Şarkısı ve daha pek çok şarkının bestecisi müzisyen Taci Uslu, 2015 yılında gırtlak kanserinden ameliyat olmuştu. Uslu, bugün vefat etti.

Piraye, Leylim Leylim, Bu Aşk Burada Biter, Seninleyim, Ne Fayda, Özgürlük Şarkısı ve daha pek çok şarkının bestecisi müzisyen Taci Uslu, 2015 yılında gırtlak kanserinden ameliyat olmuştu. Uslu, bugün vefat etti.

Uslu, Grup Yorum'dayken 'Sıyrılıp Gelen' albümünde tuşlu çalgılarını çalmış, albümdeki 'Hüznün İsyan Olur' şarkısını seslendirmişti. 90’ların başında 'Adını Gelincik Koydum' isimli solo albümünü yayınlayan sanatçı son olarak geçtiğimiz yıl 'Uslu Şarkılar' isimli ikinci albümünü çıkartmıştı.



Bu albümde Emin İgüs, Ezginin Günlüğü, Harun Tekin, Hüsnü Arkan, İlkay Akkaya, Serdar Keskin, Vedat Sakman, Yasemin Göksu ile Uslu'nun kız kardeşi Ayşegül Uslu ve kuzeni Muhlis Uslu yer almıştı.