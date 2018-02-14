Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti!
Amansız hastalığa yenik düştü!
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Kanser tedavisi gören Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti.
Sanatçı Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Uzun süre tedavi gören ünlü sanatçı Nuray Hafitaş bugün hayatını kaybetti.
NURAY HAFİFTAŞ: HAYATIM BİR ANDA TEPE TAKLAK OLDU
Nuray Hafiftaş zor bir dönemden geçtiğini belirterek şunları söylemişti:
''Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum.''
Etiketler : Nuray Hafiftaş, vefat
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