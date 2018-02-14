Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti!

Kanser tedavisi gören Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti.

Sanatçı Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Uzun süre tedavi gören ünlü sanatçı Nuray Hafitaş bugün hayatını kaybetti.

NURAY HAFİFTAŞ: HAYATIM BİR ANDA TEPE TAKLAK OLDU

Nuray Hafiftaş zor bir dönemden geçtiğini belirterek şunları söylemişti: