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  3. Ünlü şarkıcı: Para vererek cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcı: Para vererek cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcı: Para vererek cinsel ilişkiye girdim 119

İngiliz şarkıcı Lily Allen yaptığı açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düştü…