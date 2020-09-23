Ünlü şef Gordon Ramsay kendi silahıyla vuruldu

Acımasız eleştirileriyle nam salan dünyaca ünlü İngiliz şef Gordon Ramsay, bu kez aynı duruma kendisi düştü. Ramsay'nin restoranına giden bir müşteri, paylaştığı tabakla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dünyaca ünlü İngiliz şef Gordon Ramsay sosyal medyanın diline düştü. Yaptığı televizyon programlarındaki sert ve acımasız eleştirileriyle bilinen Ramsay, bu kez kendi silahıyla vuruldu.

Ramsay’nin Londra’daki üç Michelin yıldızlı restoranına giden Andrew G. adlı adam, karşılaştığı yemeklerle ilgili yorumlarını paylaştı.

20 sterlin (195 TL) verdiği tabağı eleştiren adam, “Mavi, Comte, keçi peyniri ve Normandiya krem peyniri. Gordon Ramsay’nin yapabileceği en iyi şey bu mu?” ifadelerini kullandı.

Kanepelerin çok sıkıcı ve evde yapılabilecek ürünler olduğunu öne süren Andrew G., ‘öne çıkan bir yemek’ olmadıktan sonra restoranı kimseye öneremeyeceğini ifade etti. Andrew daha önce de söz konusu restorana geldiğini ve hayatının en iyi yemeklerini vurguladı.

Restoranın yolunu kaybettiğini ve acilen silkinerek kendine gelmesi gerektiğini belirten Andrew G., aksi takdirde bir daha önünden bile geçmeyeceğini söyledi.