Ünlü sporcu ve çocuklarının feci ölümü! Dehşete düşüren iddia: Benzini döktü ve…

Avustralya’nın Brisbane kentinde yaşayan eski rugby oyuncusu Rowan Baxter’ın evinin önünde bir araç bu sabah erken saatlerde alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

Yanan araçtan bir kadın yaralı kurtulurken, üçü çocuk dört kişinin can verdiği tespit edildi. Daily Mail’in haberine göre feci olayda ölenlerin Baxter ile üç çocuğu olduğu öğrenildi. Yaralı kurtarılan kişinin ise Baxter’ın eşi olduğu belirtildi.

Gazetenin çifte yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre çiftin bir süredir ayrı olduğu ve çocukların velayeti için mücadele ettikleri ifade edildi. Ünlü sporcunun bu süreçte depresyona girdiği ve yangını araca benzin dökerek kendisinin çıkardığı öne sürüldü.

Yetkililer dehşete düşüren iddiayı incelerken, olay yerindeki soruşturma da sürüyor.

Sözcü