Ünlü sunucunun ölüm sebebi belli oldu
Ünlü sunucunun ölüm sebebi belli oldu
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İngiltere'de geçen hafta yaşamını yitiren ünlü sunucu Caroline Flack'ın ölüm sebebi ortaya çıktı. İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 40 yaşındaki sunucunun cansız bedeni üzerinde inceleme yapan adli tabip Flack'ın kendini asarak intihar ettiğini açıkladı.
İngiltere'de bekar erkek ve kadınların aynı evde yaşadığı yarışma programı Love Island'ın sevilen sunucusu Caroline Flack’ın ölümü sonrasında flaş bir gelişme yaşandı… Hafta sonunda evinde ölü bulunan ünlü sunucunun otopsi raporunun detayları bugün açıklandı.
İngiliz basınının son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde, Flack’ın kendisini asarak intihar ettiği belirtildi.
Etiketler : İngiltere , intihar, Ölüm, son dakika
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