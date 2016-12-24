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Ünlü yazarın katilinden kan donduran sözler

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Ünlü yazarın katilinden kan donduran sözler
Ünlü yazarın katilinden kan donduran sözler: Kafamın içinde böcek hissediyorum

Sabah Gazetesi'nden Emir Ceylan'ın haberine göre, ünlü yazar ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi (47) öldüren Sinem Koç, (31), cezai ehliyetinin olup olmadığının incelenmesi için Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Katil zanlısı kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade odası olan Beyaz Oda'da polise tüm detayları anlattı.

''ŞEYTANI GÖRÜYORUM, KAFAMIN İÇİNDE BÖCEK HİSSEDİYORUM''

İfadesine, Beylikdüzü'nde işlettiği restoranının 6 ay önce iflas ettiğini belirterek başlayan Sinem Koç, "Erikli'yi 4 yıl önce, 'Karanlığı atın, ışığa yol açın' sloganıyla düzenlediği seminerlerine katılarak tanıdım. 'Meleklerle Yaşamak' kitabını okuduktan sonra takipçisi oldum. Enerji alanım açıldı. Fakat ruh ve bedenen rahatsız olmaya başladım. El ve ayaklarımda uyuşukluklar hissettim. Üzerimdeki olumsuz etkiler arttı. Hatta ben şu an dahi şeytanı görüyorum ve kafamın içinde böcek hissediyorum. Benim bütün anlatacaklarım sizin için anlaşılır da olmayabilir. Evrendeki bazı görünmeyen varlıkları ve şeytanı görmemin nedeni bu kadındır. Normalde silah taşımam. Üzerimdeki silah ailemindir. Çok eski bir silahtır. Bu silahı hiç kullanmadım. Şeytan insanın kafasını karıştırıyor. Bir şeyler oluyor ve insanın bilinci karışıyor. Ne olduğunu da anlamıyorsun. Bu kadın da insanlara şeytanı gösteriyor. Bana da şeytanı gösterdi" dedi.

Cinayet günü "Cansu K." adıyla randevu aldığı belirlenen Sinem Koç'un annesi, kızının silahı olaydan bir gün önce satın aldığını söylemişti. "Rahatsız (hasta) değilim" diyen Sinem Koç, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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