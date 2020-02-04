Unutkanlığın altında o hastalık olabilir!

Solukluk, halsizlik ve çabuk yorulmanın altında yatan nedenin anemi olabileceğini belirten Prof. Dr. Fatma Deniz Sargın, “Uyku ve iştah bozuklukları, nörolojik belirtiler mesela ellerde ayaklarda uyuşmalar, huzursuz bacak sendromu, denge kayıpları, unutkanlık gibi şikayetleri olanlar kansızlık gelişmeden de demir, B12 vitamini ve folik asit miktarlarına baktırmalıdır” dedi.

Toplumun büyük bir kesiminin anemi hastalığı ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Prof. Dr. Fatma Deniz Sargın aneminin belirtilerini açıkladı. Prof. Dr. Sargın, aneminin en önemli bulgusunun solukluk olduğuna dikkati çekerek, "Derinin, dudakların, ağız içi mukoza dediğimiz kısmın soluk olması en önemli belirtidir. Bir de göz kapaklarının alt kısmına bakıldığı zaman normalde kanlı olan alandaki solukluktur. Bunlar belirler anemiyi" ifadelerini kullandı.

ELLERDE UYUŞMAYA DİKKAT

Her aneminin kendine özgü birtakım belirtileri bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sargın, şu bilgileri verdi:"Tabi her solukluk da anemi değildir. Mesela kapalı yerlerde uzun süre çalışanlar, pek fazla gün ışığı görmeyen, çok beyaz tenli kişilerde solukluk görülebilir. Bunun yanı sıra tiroidin az çalışması veya üremili hastalarda, kronik böbrek hastalarda anemi bulunur ve solukluk ortaya çıkabilir. Tırnak kırılması veya düzleşme, saç dökülmesi, dildeki papilla dediğimiz çıkıntıların silinmesi, dilin yine soluklaşması demir eksikliğinden meydana gelebilir. Mesela B12 vitamini veya folik asit eksikliğinde ise daha çok dilde kıpkırmızı bir görünüm, ekşi gıdalarda dilin yanması yaşanabilir. Özellikle B12 vitamini eksikliğinde solukluğun yanı sıra hafif göz aklarının içerisinde bir sararma, bir takım nörolojik belirtiler görülebilir yani ellerde ayaklarda uyuşma olabilir."

3 YILDA B12 VİTAMİNİ DEPOSU BOŞALIYOR

Prof. Dr. Sargın, belirtileri sıralamaya şöyle devam etti:Ayrıca B12 vitamini eksikliğinden dolayı omuriliğin yan ve arka kordon dediğimiz kısımlarının hasar görmesi, kalıcı bir takım nörolojik belirtiler ortaya çıkması gibi belirtilerle karşılaşabiliriz. Folik asit eksikliğinde daha çok dildeki değişiklikler ve kansızlık meydana gelir. Aneminin gelişmesi için uzun bir süre gerekiyor. Gıdalarla veya dışarıdan ilaç desteği alınmazsa B12 vitamini depolarının boşalması yaklaşık 3 sene gibi süreç alır. Bu 3 sene içerisinde yavaş yavaş kansızlık gelişmeden bile bu nörolojik belirtiler gelişebilir. Aneminin bazı semptomları halsizlik, çabuk yorulma, uyku bozuklukları gibi bu tip bozukluklar gelişebilir. 3 yılın sonuna baktığımızda B12 depoları iyice boşaldığı için kansızlıkta artık yerleşmeye başlar."

HUZURSUZ BACAK SENDROMUNA NEDEN OLABİLİR

Folik asit eksikliğinin meydana gelmesi içinse 6 ay boyunca hiç folik asit içeren hiçbir şey alınmamış olması gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Sargın, şu ifadeleri kullandı: “Demir deposu boşaldığında anemi bulguları ortaya çıkar. Bu nedenle yorgunluğun, halsizliğin hatta huzursuz bacak sendromunun altında demir eksikliği olabilir. Uyku bozuklukları, bir takım iştah bozuklukları, nörolojik belirtiler mesela ellerde ayaklarda uyuşmalar, denge kayıpları, unutkanlık gibi şikayetleri olan insanlar kansızlık gelişmeden de demir, B12 vitamini ve folik asit miktarlarına baktırarak tedavi olmalı.”