Uraz Kaygılaroğlu’ndan Nesrin Cevadzade açıklaması

Uzun süredir aşk yaşadığı Gökhan Alkan’dan geçen ay ayrılan Nesrin Cavadzade’nin, final yapan ‘Üç Kuruş’ dizisindeki rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

“ASILSIZDIR”

Uraz Kaygılaroğlu, konuyla ilgili Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Bugün rol arkadaşım Nesrin Cavadzade’yle ilgili çıkan haber tamamen asılsızdır. İlgilisinin bilgisine.”

Nesrin Cavadzade de meslektaşının mesajını, Instagram hesabından yayınladı.

sözcü.com.tr