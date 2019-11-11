ÜRCAN, YARGILANMAYI CEZAEVİNDE BEKLEYECEK!

2 Kasım 2019 tarihinde, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Devrim Yılmaz ve Seda Suat Yılmaz çiftinin ölümü ile sonuçlanan kazada, kazaya sebebiyet veren Mustafa Ürcan , bugün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından davaları görüşülünceye kadar 3 ay süre ile merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.