ÜRCAN, YARGILANMAYI CEZAEVİNDE BEKLEYECEK!
Ürcan 3 ay cezaevinde yargılanmayı bekleyecek
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2 Kasım 2019 tarihinde, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Devrim Yılmaz ve Seda Suat Yılmaz çiftinin ölümü ile sonuçlanan kazada, kazaya sebebiyet veren Mustafa Ürcan , bugün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından davaları görüşülünceye kadar 3 ay süre ile merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
Etiketler : Mustafa Ürcan , ölümlü kaza, mahkeme, hapis
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