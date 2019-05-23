Üreme sisteminde ciddi hasara neden olabilir!

Klamidya nedir? Klamidya belirtileri, nedenleri ve tedavisi…

Hem kadın hem de erkeklerde genital enfeksiyonlara sebep olan, gençlerde, özellikle genç kadınlarda daha yaygın olarak görülen Klamidya ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... Klamidya nedir? Klamidya belirtileri, nedenleri ve tedavisi...

Güçlü ve kötü kokulu anormal vajinal akıntı, idrar yaparken yanma hissi, rektal ağrı ve kanama gibi belirtileri olan klamidya, bir kadının üreme sistemine ciddi, kalıcı hasara neden olabilir. Bu, daha sonra hamile kalmasını zorlaştırabilir veya imkansızlaştırabilir. Chlamydia ayrıca ölümcül olarak ortaya çıkabilen ektopik bir gebeliğe de neden olabilir. Şimdi, Klamidya nedir? Klamidya belirtileri, nedenleri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

KLAMİDYA (CHLAMYDIA) NEDİR?

Chlamydia trachomatis adı verilen bakterinin sebep olduğu, cinsel yolla bulaşan (STD) ve antibiyotik ilaçlarla kolayca tedavi edilebilen bir bakteriyel enfeksiyondur. En yaygın görülen STD’lerden biridir ve klamidya hastalarının çoğu herhangi bir belirti göstermez.

KLAMİDYA NASIL BULAŞIR?

Enfeksiyonu olan biriyle cinsel ilişki sırasında klamidya alabilirsiniz. Bir kadın doğum sırasında bebeğine klamidya geçirebilir. Eğer klamidya geçirdiyseniz ve geçmişte tedavi gördüyseniz, ona sahip olan biriyle korunmasız seks yaptıysanız, tekrar enfekte olabilirsiniz.

KLAMİDYA BELİRTİLERİ

Klamidya hastalarının çoğu semptom göstermese de, enfeksiyondan sonra 5 ila 10 gün sonra belirti ve semptomlar görünmeye başlayabilir.

Kadınlarda belirtiler şunları içerir:

– Güçlü ve kötü kokulu anormal vajinal akıntı

– İdrar yaparken yanma hissi (disüri)

– Sık idrara çıkma (pollaküri)

– İlişki sırasında ağrı (disparunia)

– Vajinada veya anüs etrafında şişlik

Enfeksiyon yayılırsa, karın ağrısı, adet dönemleri arasında kanama, bulantı veya ateş gibi durumlar ortaya çıkabilir.

Erkeklerde belirtileri şunları içerir:

– Peniste akıntı

– İdrar yaparken yanma hissi

– Penisin ağzının etrafında yanma veya kaşıntı

– Testislerden birinde veya her ikisinde ağrı ve şişlik (bu daha az yaygın)

Klamidya rektumu enfekte ederse (erkeklerde veya kadınlarda), rektal ağrı, akıntı ve / veya kanamaya neden olabilir.

KLAMİDYA TEDAVİSİ

Klamidya tedavisi çok önemlidir, çünkü tedavi edilmezse, kısırlık ve ektopik hamilelik dahil olmak üzere uzun süreli sağlık sonuçlarına neden olabilir. Antibiyotikler, hastanın doktorun talimatlarını dikkatli şekilde takip etmesi durumunda klamidya tedavisinde etkilidir. Klamidya tedavisinde en çok tetrasiklin ve doksisiklin grubu antibiotikler tercih edilmektedir.

Risk faktörlerine bağlı olarak tedaviden 3 ila 4 ay sonra testi tekrarlamanız önerilebilir.