ÜRETİM DÜŞTÜ FİYATLAR TAVAN YAPTI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa Perşembe Pazarında meyve ve sebze fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Pahalılık her alanda olduğu gibi sebze ve meyve fiyatlarında da kendisini gösteriyor. Mutfakların temel ihtiyacı olan patates, soğan, salatalık ve domates fiyatlarında bir nebze de olsa düşüş yaşanırken pahalılık şampiyonu kilosu 25 TL’den satılan fasulye oldu. Meyveler de ise pahalılık şampiyonu kilosu 40 TL’ye satılan çağla bademi olurken, ikinci sırayı ise kilosu 20 TL’den satılan çilek aldı. Pazar esnafı ise pahalılığı üretimin geçmiş yıllara oranla azalmasına bağlıyor.

Tropikal meyveler ateş pahası

Perşembe Pazarında yer alan tropikal meyveler de cep yakıyor. Çok rağbet görmese de alıcısı olan tropikal meyvelerin pahalılık şampiyonu kilosu 15 TL’den satılan “Tutku meyvesi” iken en ucuz tropikal meyve ise tanesi 5 TL’den satılan Hindistan Cevizi oldu. Tropikal meyve satan esnaflar, ithal maliyetlerinin yüksek olmasından yakındı. İthal maliyetlerinin yüksek olmasının pazardaki fiyatlara yansıdığını ve birçok ürün gibi tropikal meyvelerin fiyatlarının da yüksek olduğunu belirten esnaf, başta avokado olmak üzere bazı tropikal meyvelerin de ülkemizde yetiştirilmeye başlandığını söyledi.

Kuru yemiş ve kuru meyvelerin yanına yaklaşılmıyor

Perşembe Pazarında yer alan kuru yemiş ve kuru meyvelerin yanına yaklaşılmıyor. En çok tüketilen kuru yemişlerden olan ceviz, antep fıstığı, fındık ve badem de diğer ürünler gibi cep yakıyor. En pahalı kuru yemiş antep fıstığı iken en ucuz kuru yemiş ise fındık ve badem. Kuru meyvelerin fiyatları ise 50 TL ile 70 TL arasında değişiyor. Kuru yemiş ve kuru meyve fiyatlarının yüksek oluşuna ise KDV ve kazanç vergilerinin geçen yıla oranla yüzde 15 artarak yüzde 30’a çıkmasının neden olduğu belirtiliyor.

Esnaf ne dedi?

Ali Rüzgar: Vergi yükseldikçe fiyatları yükseltmek zorunda kalıyoruz

“Geçen yıl KDV ve Kazanç vergi oranı yüzde 15 iken bu yıl yüzde 30 oldu. Satış yapsam da yapmasam da geçen yıl 900 TL vergi ödüyordum, bu sene ayda 1150 TL ödüyorum. Vergi yükseldikçe biz de fiyatları yükseltmek zorunda kalıyoruz. Zaten insanların alım gücü düştü, fiyatlar da yükselince vatandaş alamaz duruma geldi.”

Meryem Recaioğlu: İnsanlar şikayet ediyor ama alıyor

“Dövizin yükselmesi, girdilerin yükselmesi ve son 2-3 yıldır üretimin az olmasından dolayı fiyatlar yükseliyor. İnsanlar şikayet ediyor ama alıyor. Herşey çok pahalı.”

Erkan Gök: Yerli üretimde girdiler, ithal ürünlerde masraflar çok pahalı

“Her şey çok pahalı. Giderler, girdiler, masraflar çok pahalı. Bunlar da ister istemez fiyatlara yansıyor. Yerli üretimde girdiler, ithal ürünlerde ise masraflar çok pahalı. Bu da vatandaşa yansıyor. Toptancı da para kazanamaz duruma geldi.”

Fatma Ünlü: Üretim az olunca fiyat yüksek oluyor

“Elektrik, ilaç, su, gübre fiyatları çok yüksek. Üretim çok azaldı. Eskiden 5 ton ürün toplarken şimdi 2 ton ürün topluyoruz. Üretim az olunca fiyatlar da yüksek oluyor.”