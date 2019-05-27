"ÜRÜNLER AYNI, FİYATLAR FARKLI!"

Yeni Bakış'tan Süreyya Özdemir'in haberine göre; Vantandaş, tezgahlardaki fiyat farklılıklarından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Her hafta Lefkoşa Terminal alanı’nda kurulan pazara bu hafta ilgi yoğun olsa da vatandaş, fiyatların pahalılığı nedeniyle alışveriş yapamadı. Pazar yerine alışveriş için gelen vatandaşlar meyve sebze fiyatlarının pahalı olmasından dolayı isyan ettiler. Fiyatların maddi durumlarını zorladığını belirten vatandaşlar, her tezgahta aynı olan ürünün fiyat farkları olduğunu belirterek, “Pazar tezgahlarında ciddi bir tutarsızlık mevcuttur.

Domates, patates gibi ürünlerin fiyatları her tezgahta farklılık gösteriyor.” şeklinde konuştular.

Tezgahtaki bazı sebzelerin fiyatları şu şekilde gözlemlendi:

Domatesin kilosu 7 TL’den başlayarak 12 TL’ye kadar alıcısıyla buluştu. Geçen haftalara göre ucuzlayan acı biberin kilosu bu hafta 12 TL ile tezgahtaki yerini aldı.

Havuç :.............5 TL

Kabak :……...….5 TL

Domates:..…….7 TL

Siyah Patlıcanın :7 TL

Mor patlıcanın:..12 TL

Salatalık :…….......3 TL

Marul:………2,50 TL

Yeşillik:……….3 TL

3 bağ Semiz Otu:………10 TL

Soğanın :………..5 TL

Çeri domates:……………12 TL

Mantar:………….15 TL

Patates: ………..4 TL

Yerli dolmalık biber :..........6 TL

Acı biber:12 TL

Kapya biber:…………..7 TL

Acur:………………5 TL

Yaz meyveleri tezgahta

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan kavunun kilosu 13 TL den alıcıysıyla buluşurken, karpuzun kilosu ise 7 TL’den alıcısına ulaştı.

Meyvelerin fiyatları tezgahlara şu şekilde yansıdı:

Muz:……….8 TL

Karpuz:………….7 TL

Nektarin:………..10 TL

Kavun’un kilosu :13 TL

Portakal :……….5 TL

1 kilo Çilek: ………..12 TL

Can Erik:…………15 TL

2 tane avakado :20 TL

Kivi:…………..15 TL

Şeftali:…………..10 TL

Kayısı:………….10 TL

Kiraz:……………35 TL