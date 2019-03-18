ÜRÜNLER CEP YAKTI!

Yeni Bakış'tan Süreyya Özdemir'in haberine göre; Vatandaşlar, pazar tezgahlarındaki ürünlerin ateş pahası olduğunu dile getirerek, fiyatlardaki dengesizliklerden dolayı rahatsız olduklarını belirttiler.

Her hafta lefkoşa otobüs terminali içerisine kurulan pazar yerine, vatandaşın bu hafta ilgisi büyük oldu. Pazar yerine yerli halkın yanı sıra, üçüncü dünya ülkesi vatandaşları ve öğrencilerin talebi de yoğundu. Buna karşın genel olarak pazar tezgahlarında yer alan ürünlerin pahalı olmasından dolayı rahatsızlığını dile getiren vatandaşlar, “Geçen haftayla bu haftayı kıyaslayacak olursak tezgahtaki ürünleri almakta sıkıntı çekiyoruz. Çoğu ürün de zaten çöpe atılacak durumda satışa sunulmaktadır. Bu hafta pahalılık nedeniyle bir kilo sebze almakta gerçekten zorlandık.” şeklinde konuştular. Vatandaşlar pahalılık nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, “esnaflar bugün tane hesabıyla sebze meyve satmasaydı halimiz daha da kötü olurdu. Hayat pahalılığı nedeniyle bir kilo sebze bile almakta sıkıntı çekiyoruz. Pazar tezgahlarında da sürekli bir dengesizlik meydana geliyor. Bir hafta fiyatlar düşerken, diğer hafta tekrar yükseliyor. Bizim de dolayısıyla evdeki hesabımız carşıya uymuyor” ifadesinde bulundu.

Pazardaki ürün fiyatları şu şekilde oluştu:

Lefkoşa otobüs terminali içerisine kurulan halk pazarının geçen haftaya oranla bu hafta fiyatlarında artış gözlemlendi.

Özellikle bahar mevsiminin gelmesiyle tezgahlarda yerini alan çağla bademi ve çilek gibi ürünlerin fiyatları 20 TL üzerinden sunularak vatandaşın cebini yaktı.

Tezgahtaki bazı sebzelerin fiyatları şu şekilde:

Havuç kilosu:………5 TL

Enginar: …………….10 TL

Bakla: …………….8 TL

Taze Fasulye:…………….30 TL

Domates kilosu:……….10 TL

Çeri domatesin kilosu:………12 TL

Patlıcanın kilosu:……………..15 TL

Salatalığın kilosu:…….9 TL

Yeşillik:……….3 TL

3 bağ Pırasa: ….. 10 TL

Pancar: ………..3 TL

Soğanın kilosu:………..5 TL

Patatesin kilosu:………..6 TL

Tatlı biberin kilosu:……….10 TL

Acı biber:…………….15 TL

Limonun kilosu:…………3,50 TL

Meyvelerin fiyatları tezgahlara şu şekilde yansıdı:

Muz:……….8 TL

Elma:………….8 TL

Armut:………….8 TL

Ayva:……………8 TL

Portakal:……….5 TL

Çilek:………..........20 TL