Usar: Yoğun bakım yatakları dolu

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de, ölçümler için insanların tarih boyunca çok çalıştığını günümüzde bunun rakamlarla yapıldığını vurgulayarak, bugün beklenenin günlük haftalık istatistik verilerin grafiklerle halka anlatılması olduğunu dile getirdi. Bu bilgiler paylaşılmadığı sürece kapanma kararının tartışmalı olacağını, yoğun bakım yataklarının dolu olduğunu bile ancak meclisteki ısrarlı sorular sonucu öğrenebildiklerini belirtti.

Usar, yoğun bakımdaki yatak kapasitesi hakkında ayrıntılı bilgi vererek, yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini belirterek, pandemi hastanesine niye bugün apartopar taşınıldığını bilemediğini ancak ne kalanlara ne gidenlere kimlerin bakacağının belli olmadığını vurguladı. Bilimsel verilerin siyasi kararlara yol göstermesi gerektiğini yineleyen Usar, bunlar yayınlanmadığı sürece alınan kararlara destek beklenmesinin yanlış olduğunu kaydetti.

Başbakan Ersan Saner de söz alarak, 16 Aralık’tan itibaren tüm sayıların mevcut olduğunu, kendilerinin kaçacak birşeyleri olmadığını bu belgeleri Usar’a vereceğini söyledi.