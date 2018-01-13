USLANMIYOR!

Lefkoşa’da uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine yakın takibe alınarak suçüstü yakalanan Abdülkadir Bozoğlan, aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine yakın takibe alınan ve 9 Ocak tarihinde park halindeki aracında 15 gram Hintkeneviri ve bir adet hassas terazi ile suçüstü yakalanan Abdülkadir Bozoğlan aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhinde alınan 2 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, dün teminat talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla, Bozoğlan’ın yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 20 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2 kişinin imza edeceği 50’şer bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Bin 300 TL’ye aldığını itiraf etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fadıl Metin, zanlı Abdülkadir Bozoğlan’ın Lefkoşa’da bir araç park yerinde aracı içinde tespit edildiğini anlattı.

Polis memuru Fadıl Metin, zanlının kullanımındaki park halindeki araçta yapılan aramada 15 gram Hintkeneviri ve hassas terazi ele geçirildiğini anımsattı.

Metin, alınan tutukluluk süresinde zanlının konu maddeyi bin 300 TL karşılığında aldığını itiraf ettiğini kaydetti.

Metin, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlının benzer suçlardan da 6 kez yargılandığına dikkati çekerek yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Havadis