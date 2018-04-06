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Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti!

Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti!

Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti!

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Ünlü sanatçı Sevda Aydan hayata gözlerini yumdu
Kaynanalar isimli dizide 'Tijen' karakteri ile herkesin yakından tanıdığı Prof.Dr. Sevda Aydan hayata gözlerini yumdu. Aydan'ın cenazesinin yarın Alaçatı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Oyuncu ve  Prof.Dr. Sevda Aydan İzmir’de bulunan Alsancak Devlet Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu. Aydan’ın yakın çevresinden öğrenilen bilgiye göre oyuncunun cenaze namazı yarın Alsancak Hocazade Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınacak.

88 yaşında hayata veda eden usta sanatçı, Alaçatı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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