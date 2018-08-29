Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti!

Sinema ve TV oyuncusu, müzik yorumcusu Ayla Oranlı hayatını kaybetti.

67 yaşındaki usta oyuncu Ayla Oranlı’nın uzun bir süre kanserle mücadele ettiği öğrenildi. Ayla Oranlı, 1949 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Genç Kızlar, Kaderin Pençesi, Kuklalar, Aşk Dediğin Laf Değildir, Ben Sana Mecburum, İntikam Meleği: Kadın Hamlet, Akrep Yuvası, Benim Gibi Sevenler, Günahın Bedeli, Güneşten de Sıcak, Duyar mısın Feryadımı, Kaderin Tuzakları gibi filmlerde rol aldı.