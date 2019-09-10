Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan sabah saatlerinde Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetti.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Birçok filmde rol alan usta oyuncu Süleyman Turan 82 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncunun vefat haberini CHP Eski İstanbul Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

Yılmaz Güney'in yakın dostu, sinema sanatçısı Süleyman Turan, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

SÜLEYMAN TURAN KİMDİR?

19 Kasım 1936 İstanbul doğumluydu. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Süleyman Turan, bir dönem dergi ressamı olarak çalıştı. Filmlerin dışında uzun zaman karikatür ve resim yaptı. Çizimleri uzun zaman “Akbaba” dergisinde yayımlandı. Akşam gazetesinde çizgi roman çizmeye başladı. Afişler, kitap kapakları hazırladı. Senaryolarını da kendisinin yazdığı çizgi roman ressamlığına Sabah gazetesinde devam etti. 1963 yılında bir derginin açtığı yarışmayı kazanarak sinemada yer aldı. Genellikle 'esas oğlan'ın sadık dostu rollerinde, sevecen tiplemesiyle başarılı olup beğeni kazanmıştır. Süleyman Turan, üç film senaryosu yazmış, çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol almıştır.