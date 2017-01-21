USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
Usta oyuncu hayatını kaybetti
A+A-
Usta oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti. Sanatçı bir süredir tedavi görüyordu.
Geçtiğimiz günlerde hastalığının tedavisiyle ilgili de bilgi veren Ayberk Atilla, "Öncelikle kemoterapi tedavisi düşünülüyor ancak ben kemoterapi tedavisine uzak bakıyorum" demişti. Atilla, tedavisiyle ilgili izlenilecek yolun önümüzdeki günlerde netleşeceğini söylemişti.
Tedavisinin devam ettiği hastanede bu sabaha karşı kansere yenik düşen usta oyuncu yaşamını yitirdi.
Bu haber toplam 3566 defa okunmuştur
Etiketler : Ayberk Atilla
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.