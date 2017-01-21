USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

Usta oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti. Sanatçı bir süredir tedavi görüyordu.

Geçtiğimiz günlerde hastalığının tedavisiyle ilgili de bilgi veren Ayberk Atilla, "Öncelikle kemoterapi tedavisi düşünülüyor ancak ben kemoterapi tedavisine uzak bakıyorum" demişti. Atilla, tedavisiyle ilgili izlenilecek yolun önümüzdeki günlerde netleşeceğini söylemişti.

Tedavisinin devam ettiği hastanede bu sabaha karşı kansere yenik düşen usta oyuncu yaşamını yitirdi.