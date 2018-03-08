USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

Gece saatlerinde tüm Türkiye'yi üzen bir son dakika haberi geldi. Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer'i ile gönüllerde taht kuran usta oyuncu Ercan Yazgan, yoğun bakım servisinde hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Usta oyuncu Ercan Yazgan 3 Mart 2018 tarihinde solunum yetmezliği nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Felç geçirerek geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan usta oyuncu Ercan Yazgan’dan üzücü haber geldi.