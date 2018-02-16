USTA TİYATROCUMUZ HAYATINI KAYBETTİ!

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’ndan emekli, Andaş Tiyatrosu kurucusu İbrahim Andaş, yaşamını yitirdi.

Üç çocuk babası Andaş, hayatını tiyatroya adamıştı. Uzun yıllar Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda, sayısız oyuna görev alan Andaş, emekliliğinin ardından da Andaş Tiyatrosu’nu kurarak özellikle çocuklara yönelik oyunları ile sanattan hiç kopmamıştı.

64 yaşındaki Andaş, kısa süre önce ciğerlerinde meydana gelen bir komplikasyonun ardından, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Andaş, 17 Şubat 2018 Cumartesi günü, öğle namazının ardından, Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedilecek.

Andaş için, yarın saat 10.45’de Devlet Tiyatroları önünde kısa bir anma töreni düzenlenecek. Andaş’ın oğlu organizatör İrfan Andaş, babasının anma töreni ve cenaze törenine eski sanatçı dostlarını ve sevenlerini davet etti.

Andaş, “Beklenmedik bir anda, genç denecek bir yaşta babamızı kaybettik. Hepimiz için büyük bir acı. Bize düşen, adını yaşatmak, hizmetlerini gelecek nesillere aktarmak. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz” dedi.