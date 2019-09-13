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ÜSTEL ANKARA'DA TEMASLARDA BULUNDU

ÜSTEL ANKARA'DA TEMASLARDA BULUNDU

Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü.

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Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, dün Ankara’da temaslarda bulundu.
Bakan Üstel temasları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme 1 saat sürdü.

Görüşmede, KKTC’nin kalkınmasında önemli bir faktör olan turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, temaslarını tamamlamasının ardından KKTC’ye döndü.

BRTK/AA

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