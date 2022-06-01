Üstel: Birlikte çalışmalı, dayanışma içinde olmalı ve uzlaşı ile sorunları çözmeliyiz

Başbakan Ünal Üstel Ankara’da gerçekleştirdiği resmi temaslarını tamamlayarak KKTC’ye döndü.

Başbakan Üstel, Ercan Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında temaslarını değerlendirdi.

Başbakan olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetiyle ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop ile çok yararlı görüşmeler yaptığını belirten Üstel, “Kendilerine yakın ilgi ve ülkemizin gelişip güçlenmesi için gösterdikleri koşulsuz destek için çok teşekkür ederim” dedi.

Üstel, 2022 yılı için imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü kapsamında atılacak adımlarla ülkedeki yapısal sorunlara çözüm üretme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, hedeflerinin refah seviyesi yüksek, yatırım yapılabilir, sürdürülebilir ekonomik yapısı olan bir ülke yaratmak olduğunu kaydetti.

Başbakan, “Bunun için tüm ülke olarak seferber olmalı, birlikte çalışmalı, dayanışma içinde olmalı ve uzlaşı ile sorunları çözmeliyiz” dedi.

Kıbrıs Türkü ile Anavatan Türkiye arasında tarihten gelen derin ve kopmaz bağların bulunduğuna işaret eden Başbakan Ünal Üstel, Ankara ziyaretlerinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının refahı, mutluluğu ve huzuru için yapıldığını belirtti.

Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, hepimizin refahı, huzuru ve gelişimi için her zaman yanımızda olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Temaslarımız sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik olarak güçlendirilmesi, yatırım ikliminin iyileştirilmesi, çocuklarımıza refah düzeyi yüksek güzel bir ülke yaratmak için yapılacakları konuştuk. Yıllardır yaşadığımız sorunların nedeni olan yapısal sıkıntıların ortadan kaldırılması için atılacak adımların üzerinden geçtik. Kuzey Kıbrıs olarak artık daha fazla zaman kaybına sabrımız kalmadı. Ülkede reformları yapmak zorundayız! Ankara, hükümetimizin bu yönde atacağı adımlara tam destek verecektir. İşte bu desteğin varlığını Anavatan’a gerçekleştirdiğimiz son ziyaretimizde bir kez daha en güçlü şekilde hissettik” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında, 4 milyar 250 milyon lira ödenek tahsis edildiğini hatırlatan Başbakan Ünal Üstel, bu kaynağın ülkeye geleceğini söyledi.

Üstel, “Bu çerçevede ilk etapta savunma giderleri ve turizme yönelik 510 milyon TL serbest bırakılıyor. Aynı şekilde Lefkoşa kaynaklı ihalelerin açılabilmesi için önümüzdeki günlerde tüm blokelerin verilmesi kararlaştırıldı. Sadece bu adımlar bile piyasada çok büyük bir para akışı sağlayacaktır. Ankara’da açılacak ihalelere ise bizim müteahhitlerimizin de Türkiyeli müteahhitlerle işbirliği halinde katılabilmesinin önünün açılması yönünde önümüzdeki süreçte tarafların Ankara’da bir araya gelerek çalışma yapması kararlaştırıldı. Özellikle özel sektöre yönelik düşük faizli kredi imkanlarının sağlanması da dahil iş dünyamızın ve bakanlıklarımızın taleplerini içeren dosya Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcımıza sunulumuş olup, sözkonusu taleplerimizin de kısa süre içerisinde değerlendirileceği tarafımıza aktarılmıştır” dedi.

Başbakan Ünal Üstel yaşanan enerji sorununun giderilmesi için atılacak adımları da aktardı.

Üstel, “yaşanan enerji sorununu çözmek için 40 milyon dolar değerinde 2 mobil treyler elektrik santralini Anavatan Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderme kararı aldı. Öte yandan kablo ile Türkiye’den ülkemize elektrik getirilmesi konusu da detaylı bir şekilde ele alındı. Bu konuda önümüzdeki süreçte bazı adımlar atılacaktır” dedi.

Sağlıkta da bu dönemde önemli yatırımlara imza atılacağını vurgulayan Başbakan Üstel, Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı hastanenin ihalesine bu ay içinde çıkılacağını açıkladı.

Üstel, genel sağlık sigortası sistemini de hızlı şekilde hayata geçirmek için adımlar atılacağını söyledi.

Kamuda kaynakların verimli kullanılacağını da ifade eden Başbakan Üstel, “Dünkü konuşmamda da giderlerimizi azaltacağız derken bakanlıklardaki harcamaların daha verimli kullanılmasını kastediyorduk. Yoksa maaş kesintisi veya hayat pahalılığının ödenmemesi sözkonusu değil. Bilakis hayat pahalılığının ödenmesi konusunda çalışmalar başlamıştır” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Ankara ziyaretinin en önemli kazanımlarından bir diğerinin ise gençlere ve spora yönelik olduğunu vurguladı.

Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında gençlik ve spor alanlarında mevcut işbirliğini ilerletmek, proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla bu sabah işbirliği protokolü imzalandı.

Bu protokol; spor tesislerinin etüd, proje, yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesi; Çetinkaya Taksim Futbol Sahasının Yeniden Yapılması, Girne Boğazköy Boğaz74 ve Gazimağusa Güvercinlik Köyü Futbol Sahalarının, Tribün ve Soyunma Odalarının yapılması ve Lefkoşa Yılmazköy Futbol Sahasına Soyunma Odası Yapılması gibi altyapıyı güçlendirecek projeleri kapsamaktadır” dedi.

Başbakan Üstel, tüm bu atılan adımlar ve önümüdeki süreçte ülkenin güçlü geleceği için yapılması gerekenleri belirlemek ve süreci hızlandırmak için gelecek hafta iki ülke teknik heyetlerinin bir araya geleceğini belirtti.

Üstel, “Başbakan olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiğim resmi ziyaretten somut kazanımlarla dönmenin verdiği mutluluğu taşıyorum. Kıbrıs Türk halkı bilmelidir ki atılan ve bundan sonra hükümetimizin atacağı tüm adımlar refah düzeyi yükselmiş, güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için olacaktır” dedi

BRT