Başbakan Ünal Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a yanıt vererek, nisap konusuna değindi ve Meclis’te 29 milletvekili ile nisap sağladıklarını belirtti.

Üstel, her milletvekilinin Meclis’te bulunma görevi bulunduğunu kaydetti.

Ülkenin geleceği için, insanı için ne yasa lazımsa onu yapmaya çalışacaklarını dile getiren Üstel, “Gailemiz ülkemizdir. Geldiğimiz noktada pandemi, savaş, dövizdeki dalgalanma ile esnaf kepenk kapatıyor” dedi.