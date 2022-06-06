Cumhuriyet Meclisi’nde bazı tasarıların komitede ivedilikle görüşülmesi için sunulan tezkereler onaylandı.

Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi. İvedilik istemlerine CTP ve HP milletvekilleri olumsuz oy kullandı.

Bu sırada söz alan CTP milletvekili Erkut Şahali, “Bu tedbir fiyat dengesini değiştirecek. Konuta erişim bugünden zor hale getirecek” dedi.

Bu düzenlemeyle maliyenin gelirlerinin artırılacağını söyleyen Şahali, “Konuta erişimle ilgili refah artacak mı? Bu konunun izahına ihtiyaç var” diye konuştu.

HP milletvekili Ayşegül Baybars, ülkede ciddi bir konut stoku olduğunu belirterek, ülke insanının konut temininde ciddi sorun yaşadığını kaydetti.

Baybars, amacın yabancılara konut satıp devletin gelirlerinin artırılmasının değil, ülke gençlerinin de konut sahibi olabilmesinin sağlanması olması gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, ülkede 20-25 bin konut olduğunu ifade ederek, kooperatifler üzerinden ülke insanının da bu konut satışından yararlanması için çalışıldığını kaydetti.

Maliye Bakanı Sunat Atun, konut stokunun eritilmesi için bu tür yasalar yapıldığını söyledi. Atun, ülke gençlerinin makul fiyata ev bulabilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, imar maliyetini karşılayacak, toplu konut edindirme projenin Başbakanın gündeminde olduğunu söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, ekonomideki çarkların dökülmesi için böyle bir yasa yapıldığını, bunu tamamlayacak yasanın Emlakçılar Birliği yasası olduğunu söyledi.

Konuta talebin arttığını belirten Üstel, “Ülke insanımızın da konut sahibi olabilmesi için sosyal konut projesini hayata geçirmek için çalışacağız” dedi.