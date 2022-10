Üstel: "Ülkenin elektriksiz kalmaması için gerekli tedbirler alındı

Başbakan Ünal Üstel halka verdikleri söz kapsamında çoklu tarife uygulamasını hayata geçirmek için Bakanlar Kurulu’ndan karar aldıklarını açıkladı.

Başbakan Üstel, elektrik konusunda yaşanan sıkıntılara kalıcı çözümler üretme konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Üstel, “Ülkeyi karanlığa gömme pahasına elektrik konusunda oynanmak istenen oyunlara kesinlikle izin vermeyeceğiz” dedi.

Başbakan Üstel, KIB-TEK’e yakıt sağlanması ve ülkenin elektriksiz kalmaması için gerek her türlü tedbirin alındığını belirtti. Üstel “Sidereal Lines Ltd. firması yakıt ihalesini rekabet kuruluna taşıdı. Rekabet Kurulu itirazı değerlendirdi ve haksız buldu. Sidereal Lines Ltd. ihale sürecinin ileriye gitmesini engellemek için ikinci kez Rekabet Kuruluna gitti. Amaçları ülkeyi elektriksiz bırakmak, kriz çıkarmaktı. Buna izin veremezdik ve vermedik” dedi. Üstel elden teklif alınması suretiyle 24 bin metrik ton yakıtın Platts + 13 USD CIF Teknecik teslim fiyatı ile alımının yapılması kararının Bakanlar Kurulu’nda alındığını söyledi.

Başbakan Üstel, KIB-TEK’e yakıt alımı ile ilgili ihalenin en kısa sürede sonuçlandırılacağını da bildirdi. KIB-TEK yakıt ihalesinde birilerinin oynamak istediği oyunları bozduklarını ve bozmaya devam edeceklerini kaydeden Üstel, “Bakanlar Kurulu’nda KIB-TEK’e Platts + 13 USD CIF Teknecik teslim olacak şekilde 24 bin metrik ton yakıt alımının yapılması kararını aldık. Ülke elektriksiz kalmayacak” dedi.

Üstel akaryakıt ihalesi sonuçlanana kadar elden teklif alınmak suretiyle ülkenin elektriksiz kalmaması için adım atmak zorunda kaldıklarını anlatarak, bu süreçte yaşananları şeffaf bir şekilde halkla paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Ünsal Üstel, pazarlık usulü eksiltme yöntemi ile en son yapılan ihalede en düşük teklifi veren üç firmadan elden teklif alındığını açıklayarak, alınan teklifler sonrasında en uygun teklifi veren firmadan 24 bin metric ton akaryakıt alınması kararı verildiğini belirtti.

Başbakan Üstel, 24 bin metrik ton yakıtın Platts+13 USD CIF Teknecik teslim fiyatı ile Hayati Özok’tan alınacağını belirtti. Gelecek olan yakıtın KIB-TEK tarafından talep edilen spesifikasyonlara uygun olacağının altını çizen Başbakan Üstel, yakıtın Max. yüzde 1 kükürt içeren akaryakıt olacağını ifade etti.

Üstel KIB-TEK’e yakıt alımı süreci ile ilgili yaşanan gelişmeleri şöyle özetledi:

Pazarlık usulü eksiltme yöntemi ile yapılan son ihalede Sidereal Lines Ltd. isimli firma Rekabet Kuruluna itiraz ettiğinden dolayı ihale durdurulmuştu. Yapılan itiraz Rekabet Kurulu tarafından üç gün içinde değerlendirilerek reddedildi. Ama Sidereal Lines Ltd. isimli şirket ikinci kez Rekabet Kurulu’na itirazda bulunmuş ve yapmış olduğu bu itirazlarla ihale sürecinin uzamasına neden olmuştur. Bu firmanın eski dönemde yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemiş olması nedeniyle ülkenin elektriksiz kaldığını ve bu nedenle doğrudan alıma gidilmek zorunda kalındığını burada bir kez daha kamuoyuna hatırlatmak isterim. Sidereal Lines Ltd. tarafından yapılan itirazlar sonucu ihalenin sonuçlanmaması ile birlikte bir kez daha ülke yakıtsız ve bunun sonucunda elektriksiz kalma durumu ile karşı karşıya bırakılmak istendi. Kriz yaratmak istediler. Ancak biz buna izin veremezdik. Bu nedenle pazarlık usulü eksiltme yöntemi ile yapılan son ihalede en düşük teklifi veren üç firmadan 17.10.2022 tarihinde KIB-TEK tarafından 24 bin Metrik tonluk akaryakıt alımı için kapalı zarf usulü yöntemi ile teklif alınmıştır.

Alınan teklifler Tasdik Memuru huzurunda açılmış, açılan tekliflerde Hayati Özok Platts+13 USD metric ton CIF Teknecik, Gulf Bunker Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Platts+30 USD metric ton CIF Teknecik ve Sülem Sistem Elektrik Ltd. Sirketi’nin de Platts+ 80 USD metric ton CIF Teknecik fiyat teklifi verdiği görülmüştür. Teklifler açıldığında pazarlık usulü eksiltme yöntemi ile yapılan son ihalede Platss+19.80USD CIF Teknecik teklif veren Sülem Sistem Elektrik Ltd. Sirketinin bu kez Platss+ 80 USD CIF Teknecik teklif vermiş olması dikkat çeken bir detay olmuştur. Alınan bu teklifler sonucunda spesifikasyonlara uyum da kontrol edildikten sonra 24 bin metric ton yakıtın en uygun teklifi veren Hayati Özok’tan Platss+13 USD CIF Teknecik olacak şekilde alınması konusunda önce KIB-TEK yönetiminde, bunun ardından ise Bakanlar Kurulu’nda karar üretilmiştir.

Bu arada pazarlık usulü eksiltme yöntemi ile yapılan ancak itirazlar sonucu tamamlanamayan ihalenin de yapılan itirazlar değerlendirildikten sonra en kısa sürede sonuçlanacağının kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum.

ÇOKLU TARİFE UYGULAMASI BAŞLIYOR

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel daha önce hükümetleri tarafından söz verilmiş olan isteğe bağlı olarak çoklu tarife sistemine geçilmesi ile ilgili kararın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı. Başbakan Üstel, “Çoklu tarife uygulaması ile birlikte halkımızın kendi tüketimini kendi kontrol edebilmesi ve kullanımlarını belirli saatler içerisinde yapması halinde fatura miktarlarını düşürmesi mümkün olacaktır” dedi.

Ünal Üstel, çoklu tarifenin nasıl kullanılabileceği ve hangi saatlerde hangi fiyatlardan tarifelendirileceği ile ilgili detaylı açıklamanın KIB-TEK tarafından yapılacağını belirtti.

