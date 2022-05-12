Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, DP Genel başkanı Fikri Ataoğlu’nu ziyaret etti.

Üstel ve Ataoğlu, UBP ve DP’den heyetlerin, hükümet programı üzerinde çalışma yapmasını kararlaştırdı.

Üstel görüşme sonrası yaptığı açıklamada “Hükümeti oluşturup süratli bir şekilde icraatlar başlamak zorundayız; ülkenin buna ihtiyacı var. Hayırlara vesile olsun” dedi.

Ataoğlu da “Halkın beklentisine hızlı bir şekilde, ekonomiyi ileriye taşıyacağımız giderlerin azalacağı gelirlerin artacağı önlemlerin hızlı şekilde hayat bulması yönünde sohbetimiz, anlaşmamız oldu.” dedi.

BRT